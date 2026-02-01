Bilecikli Şehit İlhan Ongan'ın adı anaokulunda yaşatılacak.

Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın adı, Bilecik'te bir anaokuluna verildi. Şehidin ismini taşıyan Şehit İlhan Ongan Özel Eğitim Anaokulu, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Minik öğrencilerin güvenli, mutlu ve donanımlı bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla sınıflar ve eğitim alanlarının özenle hazırlandığı, okulun yeni döneme hazır hale getirildiği bildirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Yeni dönemin öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK