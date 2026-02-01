Haberler

Bilecikli Şehit İlhan Ongan'ın Adı Anaokulunda Yaşatılacak

Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın adı Bilecik'teki bir anaokuluna verildi. Şehit İlhan Ongan Özel Eğitim Anaokulu, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Okul, çocukların güvenli ve mutlu bir ortamda eğitim alabilmesi için düzenlendi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın adı, Bilecik'te bir anaokuluna verildi. Şehidin ismini taşıyan Şehit İlhan Ongan Özel Eğitim Anaokulu, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Minik öğrencilerin güvenli, mutlu ve donanımlı bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla sınıflar ve eğitim alanlarının özenle hazırlandığı, okulun yeni döneme hazır hale getirildiği bildirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Yeni dönemin öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

