Şehit Jandarma Astsubayın Babası Ahmet Gür Toprağa Verildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Gazipaşalı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür'ün babası Ahmet Gür, sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Gazipaşalı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür, Batman'ın Kozluk ve Sason ilçeleri arasında kalan Tumok bölgesinde arama tarama faaliyetleri yapan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 2010 yılında şehit düştü. Gür'ün 87 yaşındaki Alzheimer hastası babası Ahmet Gür, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Şehit babası Ahmet Gür, bugün öğle namazını müteakip, çok sayıda vatandaşın katılımı ile Korubaşı Mahallesi'nde bulunan Canavarcık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi. - ANTALYA