Haberler

Şehit babası Hasan Bayır 93 yaşına girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehit babası Hasan Bayır 93 yaşına girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 93 yaşına giren şehit babası Hasan Bayır’ı ziyaret etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 93 yaşına giren şehit babası Hasan Bayır'ı ziyaret etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şehit Hasan Bayır'ın babası 1933 doğumlu Osman Bayır'ı hanesinde ziyaret etti. Ziyarette Osman Bayır ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Sözer, şehit babasının hayır dualarını aldı. Göğsünde ay yıldızlı Türk bayrağını gönlünde vatan ve bayrak sevgisini her daim taşıyan Osman Bayır'ın vakur duruşunun ve vatan sevgisinin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Vali Sözer, şehit ailelerinin aziz şehitlerin millete emaneti olduğunu vurguladı.

Şehit Hasan Bayır'ı rahmet ve minnetle yad eden Vali Sözer, Osman Bayır'a sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Macaristan Başbakanı Magyar'a yumurtalı protesto! Şüpheli gözaltına alındı

Başbakana kürsüde şok saldırı! Verdiği tepki programa damga vurdu
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha çözüldü!
Fenerbahçe'de kritik gün! Olağan genel kurul toplantısı başladı

Fenerbahçe'de tarihi gün! Milyonların beklediği toplantı başladı
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı

Apar topar sildiler ama artık çok geçti
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar

Toplantı başlar başlamaz ortalık karıştı! Aziz Yıldırım küplere bindi
Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış

Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış
Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü

Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Açınca gözlerine inanamadı
Fenerbahçe'ye transfer yasağının gelmesine neden olan rakam ortaya çıktı

F.Bahçe'nin transfer yasağını kaldırmak için ödeyeceği para belli oldu