Şehit babası Hasan Bayır 93 yaşına girdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 93 yaşına giren şehit babası Hasan Bayır'ı ziyaret etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şehit Hasan Bayır'ın babası 1933 doğumlu Osman Bayır'ı hanesinde ziyaret etti. Ziyarette Osman Bayır ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Sözer, şehit babasının hayır dualarını aldı. Göğsünde ay yıldızlı Türk bayrağını gönlünde vatan ve bayrak sevgisini her daim taşıyan Osman Bayır'ın vakur duruşunun ve vatan sevgisinin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Vali Sözer, şehit ailelerinin aziz şehitlerin millete emaneti olduğunu vurguladı.

Şehit Hasan Bayır'ı rahmet ve minnetle yad eden Vali Sözer, Osman Bayır'a sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı