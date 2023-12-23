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Şehit ateşi Elazığ'a düştü

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Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın Elazığ'daki ailesine acı haber verildi.

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın Elazığ'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehidin, Güney Kent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Ekiplerin yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da şehit evine giderek, ailenin yanında oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Aslan Piyade Elazığ Terör Yerel Haberler

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