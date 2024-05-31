Çilimli Kaymakamı, şehit yakınının kardeşine şükran belgesi verdi

DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Mardin'de 1993 yılında şahit olan Jandarma Çavuş Tadat Özcan'ın kardeşi Uğur Özcan'a şükran belgesi verdi.

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmıyor. Alpay, 1993 yılında Mardin'de bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Tadat Özcan'ın kardeşini ziyaret etti. Kaymakam Alpay, şehit kardeşi Uğur Özcan'a üzerinde "Vatanımızın birliği, milletimizin dirliği ve devletimizin bekası uğruna hiç tereddüt etmeden canlarını seve seve feda eden ve bugün bizlerin hür, onurlu ve çağdaş bir ülkenin vatandaşları olarak yaşamımızı sağlayan bütün aziz şehitlerimize sonsuz minnet ve şükran duygularımızı sunarım" yazılı şükran belgesini verdi.

Şehit kardeşi Uğur Özcan Kaymakam Furkan Alpay'a teşekkür etti. - DÜZCE