Üye Girişi
Haberler

Çilimli Kaymakamı, şehit yakınının kardeşine şükran belgesi verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Mardin'de 1993 yılında şahit olduğu çatışmada şehit olan Jandarma Çavuş Tadat Özcan'ın kardeşi Uğur Özcan'a şükran belgesi verdi. Kaymakam Alpay, şehitlerimize minnet ve şükran duygularını iletti.

DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Mardin'de 1993 yılında şahit olan Jandarma Çavuş Tadat Özcan'ın kardeşi Uğur Özcan'a şükran belgesi verdi.

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmıyor. Alpay, 1993 yılında Mardin'de bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Tadat Özcan'ın kardeşini ziyaret etti. Kaymakam Alpay, şehit kardeşi Uğur Özcan'a üzerinde "Vatanımızın birliği, milletimizin dirliği ve devletimizin bekası uğruna hiç tereddüt etmeden canlarını seve seve feda eden ve bugün bizlerin hür, onurlu ve çağdaş bir ülkenin vatandaşları olarak yaşamımızı sağlayan bütün aziz şehitlerimize sonsuz minnet ve şükran duygularımızı sunarım" yazılı şükran belgesini verdi.

Şehit kardeşi Uğur Özcan Kaymakam Furkan Alpay'a teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Çilimli Mardin Yerel Haberler

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini
title