Şehit ailesi ile devlet korumasındaki çocuklar aynı sofrada buluştu

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve eşi Ruhan Özkan, Jandarma er şehidi Ferhat Alakuş'un ailesiyle birlikte devlet koruması altındaki çocukları ziyaret ederek aynı sofrada iftar yaptı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun yaşandığı ziyarette Vali Özkan ve eşi, kurumların hizmet verdiği çocukların evine misafir oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Özkan çifti, onların Ramazan sevincini paylaştı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Şehit Ferhat Alakuş'un ailesi de çocuklarla aynı sofrayı paylaşarak Ramazan'ın bereketini birlikte yaşadı.

Vali Özkan, aziz şehitlerin kıymetli aileleri ile devlet himayesinde bulunan çocukların aynı sofrada buluşmasının milletin köklü dayanışma ve vefa kültürünün en anlamlı örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Çocukların her zaman devletin şefkati ve desteği altında olduğunu vurgulayan Vali Özkan, onların en iyi şartlarda yetişmesi için devletin tüm kurumlarının titizlikle çalıştığını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
