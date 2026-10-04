Şehit ailelerinden Kaymakam Sönmezel’e ziyaret

Eskişehir'in Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, şehit ailelerini makamında kabul etti.

Şehit Feridun Ersoy'un ağabeyi Ayhan Ersoy ile şehit Zeynel Gülgen'in babası İbrahim Gülgen, Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel'i ziyaret etti. Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Sönmezel, vatan uğruna can veren kahramanların ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şehit yakınları ise gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı