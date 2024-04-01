Bayburt Garnizon Komutanlığı Şehit ve Gazi Aileleri Onuruna İftar Yemeği Düzenledi

Bayburt Garnizon Komutanlığınca şehit ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği düzenlendi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Gürol Akkaya şehitlerin değerli aileleri ve kahraman gazilerin yakınlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar öncesinde özel konukların Ramazan-ı şeriflerini tebrik eden Vali Eldivan ailelerle bir süre sohbet etti.

İftar yemeğinde şehit aileleriyle birlikte olmaktan onur duyduğunu belirten Vali Eldivan, "Aziz şehitlerimizin emaneti olan sizlerin her zaman destekçisi olacağımızı bilmenizi isterim. Böyle bir günde birlikte olmak bizleri mutlu etti, hepinizin ayağına sağlık. Vatan savunmasında canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize de uzun ömürler diliyorum" şeklinde konuştu.

Misafirlerle böylesi bir günde olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Garnizon Komutanı Gürol Akkaya, Vali Eldivan'a eşlik ederek, ailelerle sohbet etti.

Şehit yakını Yadigar Yılmaz ise yemeği organize edenlere teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Askerimize, polisimize Mevla'm can sağlığı versin. Güvenlik güçlerimizin ayakları taş, gözlerine yaş değmesin. Rabbim korusun, esirgesin" dedi. - BAYBURT