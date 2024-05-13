Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi şehit aileleri Azerbaycan'a gitti.

İçişleri Bakanlığınca desteklenen 'Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusu İzinde' adlı projeyle Azerbaycan'a giden şehit ailelerinin yolculuğu başladı. 13-17 Mayıs tarihleri arsında gerçekleşecek etkinlikte şehit aileleri, Azerbaycan'da tarihi ve kültürel alanları gezecek. Proje hakkında bilgi veren dernek başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit ailelerinin dernek tarafından oluşturulan projelerle tarihi ve kültürel değerlerin farkında olduklarını söyledi. - KIRŞEHİR