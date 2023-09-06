Şehit Ahmet Belen şehadetini 18. yılında kabri başında anıldı

Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, 2005 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Ahmet Belen'in şehadetinin 18. Yılında mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı. Kaymakam Üçüncü, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, şehide Allah'tan rahmet diledi.

Kaymakam Üçüncü, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren Şehitlerimizin hakları ödenemez. Bizler devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan siz değerli ailelerine minnet borçluyuz. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Bizler devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Bu vesileyle vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kapımız her zaman sizlere açıktır" dedi. - ANTALYA