Şeftali bahçelerinde kontroller devam ediyor - Haberler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "Şeftali Entegre Mücadele Bahçe Kontrolleri" çalışmaları sürüyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın ilimiz Kuşadası ilçemizde 1350 dekar alanda proje çerçevesinde yürütülen "Şeftali Entegre Mücadele Bahçe Kontrolleri" devam ediyor. Bahçelerde hastalık ve zararlı sürveyleri yapıldı. Bahçelerde "Şeftali filiz güvesi, Doğu meyve güvesi ve Akdeniz meyve sineği" gibi zararlılara karşı monitör tuzakların kontrolü yapıldı. Ayrıca Şeftali bahçelerinde seyreltme işlemi yerinde incelendi. Daha önce "Yaprak kıvırcıklıgı" hastalığında yapılan mücadelede başarılı olunmuş, bahçelerde hastalık belirtisi olup olmadığı gözlemlenmiştir" denildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel