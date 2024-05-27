SEDAŞ, Leyleklerin Çarpılma Riskine Karşı İzolasyon Çalışmaları Yapıyor

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), elektrik direklerine konan leyleklerin çarpılma riskine karşı izolasyon çalışmaları yaparak, muhtemel riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, enerji nakil hatlarında dinlenmek için mola veren leyleklerin konma veya kalkış sırasında zarar görmemeleri adına kuşkonmaz ve izolatör kaplama gibi ekipmanlarla koruyucu müdahalelerde bulunulduğu belirtildi. SEDAŞ'ın dağıtım faaliyeti bölgesindeki hatların göçmen kuşların rotasında ifade edildiğinin açıklamada, "Dağıtım faaliyet bölgemizdeki hatların göçmen kuşların rotasında olmasından dolayı muhtelif enerji kesintileri ile karşı karşıya kalmaktayız. Yılda 2 kez göç eden leyleklerin güvenli geçişleri için gerekli önlemleri alarak canlı hayatına değer verirken aynı zamanda enerji kesintilerinin de yaşanmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" denildi.

Göç eden kuşlar için alınacak tedbirler ile bölgede yaşayan kuşlar için alınacak tedbirlerin bazı noktalarda farklılık gösterdiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Leyleklerin kanat açıklığı yaklaşık 155 santimetre olup iletkenler arasında çarpılma ihtimali bulunmaktadır. Göç esnasında sıklıkla iletkenlere konmakta ve çarpılmaktadırlar. Bu şebekeler için direk üstü ekipmanların (izolatör, jumper vb.) izole edilmesinin yanında iletkenler arası mesafenin artırılması veya şebeke tertibinin değiştirilmesi gibi önlemler çalışmalarımız arasındadır. Serçe, karga, güvercin ve üveyik gibi küçük ve bölgede yaşayan kuşlar da iletken ile direk arasında çarpılabilmektedirler. Bu durumun önlenmesi için izolasyon kaplama çalışmalarının yanında havai hat orta faz iletkenin izolatör pimlerinin yükseltilmesi ve beton travers üzerinde ezilmemiş durumdaki topraklama demirlerinin ezilerek küçük kuşların bu kısımda çarpılmalarının önlenmesi amaçlanmıştır" - KOCAELİ