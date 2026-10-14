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Sason'da ilçe bazında en fazla ziyaretçi çeken kütüphanede tatlı ikramı sürüyor

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Sason'da ilçe bazında en fazla ziyaretçi çeken kütüphanede tatlı ikramı sürüyor
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Batman'ın Sason ilçesinde, Türkiye genelinde ilçe bazında en fazla ziyaretçi ağırlayan kütüphanede öğrencilere tatlı ve içecek ikramı yapılıyor. İkramlardan memnun kalan öğrenciler ve ziyaretçiler personele teşekkür ediyor; uygulama kütüphaneye ilgiyi artırıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde, Türkiye genelinde ilçe bazında en fazla ziyaretçi ağırlayan kütüphanede öğrencilere yönelik ikramlar takdir topluyor.

Kitap okumak, ders çalışmak ve çeşitli etkinliklere katılmak amacıyla kütüphaneyi ziyaret eden öğrenciler, kapıda tatlı ve içecek ikramlarıyla karşılanıyor. Kütüphane yönetimi ve personelinin öğrencilere gösterdiği ilgi ve sunduğu imkanlar, ziyaretçiler üzerinde olumlu bir etki bırakıyor. Kütüphanede sunulan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirten öğrenciler ve ziyaretçiler, kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı kütüphane idaresine ve personele teşekkür etti. Öğrencilerin kütüphaneye olan ilgisini artıran bu tür uygulamalar, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına ve kütüphanenin sosyal bir buluşma noktası haline gelmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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