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Sarız'a Hükümet Konağı Yapımına Başlandı

Sarız'a Hükümet Konağı Yapımına Başlandı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'nin Sarız ilçesine yapılacak olan hükümet konağının inşaatına başlandığını duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Sarız ilçesine yapılacak olan hükümet konağının yapımına başlandığını duyurdu.

"Hayırlı olsun Kayseri, hayırlı olsun Sarız" diyerek hükümet konağının yapımına başlandığını duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; "Uzun süreden bu yana yapılması ve ilçemizin hizmetine kazandırılması için yakinen takip ettiğimiz hükümet konağının yapım süreci yüklenici firmanın işi üstlenmesiyle nihayet başladı. Çok yakın bir zamanda temeli atılarak yükselecek proje ile Sarız'a nitelikli hizmet sunulması için sergilediğimiz bir başka gayretimiz daha hayata geçirilecek. Konuyu kısa sürede çözüme kavuşturan İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yakın ilgi ve hassasiyetleri için hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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