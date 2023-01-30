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Sarıyer'de kar yağışı kısa süreli etkili oldu

Yerel Haberler

Sarıyer'de kar yağışı kısa süreli etkili oldu

İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava sonrası Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava sonrası Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Sarıyer Bahçeköy'de kısa süreli kar yağışı sonrası bina çatıları ve araçlarda beyaz örtü oluştu.

İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava sonrası yüksek kesimlerde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Sarıyer Bahçeköy'de sabah erken saatlerinde kısa süreli kar yağışı sonrası bina çatılarında ve araçlarda beyaz örtü oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Sarıyer Yerel Haberler

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