Şanlıurfalılar Derneği'nin Yeni Başkanı Mehmet Bedlek

Şanlıurfalılar Derneği'nin Yeni Başkanı Mehmet Bedlek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da toplanan Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin olağan genel kurulunda Mehmet Bedlek yeni başkan seçildi. Eski başkan İbrahim Halil Tan, yeni yönetime başarılar dileyerek derneğe desteğinin süreceğini ifade etti.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin olağan genel kurul toplantısında tek listeyle gidilen seçimde derneğin yeni başkanı belirlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan İbrahim Halil Tan yeniden aday olmazken, yapılan seçimde üyelerin oylarıyla Mehmet Bedlek yeni başkanlığa seçildi. Seçimin ardından konuşan eski başkan Tan, "Görevim boyunca elimden geleni yaptım. Yeni yönetime başarılar diliyorum. Derneğimiz için desteğim her zaman sürecek" dedi.

Yeni Başkan Mehmet Bedlek ise bu görevi layık gören tüm üyelere teşekkür etti. Beldek, "Amacımız, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmektir. Hep birlikte daha güçlü bir dernek yapısı inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Genel kurulda yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri de belirlendi.

Yönetim Kurulu (Asil): Mehmet Bedlek (Başkan), Erhan Doğan, Mustafa Maruk, Sedat Beltir, Erkan Yavaş, Halil Bozkurt, Celal Durmaz, Özgür Evsen.

Yönetim Kurulu (Yedek): Mehmet Çiçek, Hasan Şinbahar, Ramazan Dilber, Yunus Doğan, Halil İbrahim Durmaz, Recep Yüksekayla, Suphi Yener.

Denetleme Kurulu (Asil): Bedih Beltir, Şafak Altuntaş, Yücel Sarıyıldız.

Denetleme Kurulu (Yedek): Halil Dağ, Yılmaz Günteki, Mehmet Şen. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.