Şanlıurfa'da Gazze İçin Nöbet Tutma Eylemi

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla gece yarısı Rabia Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Küresel Sumud Filosu'na yönelik işgal saldırısına tepki vermek için nöbet tuttu. Meydanda toplanan kalabalık, Gazze halkı ve Sumud Filosu için dua etti.

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen programda yüzlerce vatandaş, Gazze için yola çıkan 'Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Rabia Meydanı'nda buluştu. "Gazze için karınca misali" sloganıyla duyurulan nöbet eylemi, akşam saatlerinde Gazze'ye yardım için yaklaşık 2 yıldır açılan çadır önünde başladı.

Katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları taşıdı, meydanda kurulan platformda okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından STK temsilcileri kısa konuşmalar yaparak Gazze halkının yalnız olmadığını vurguladı. Konuşmalarda, İsrail'in işlediği insanlık suçlarına dikkat çekilirken, Sumud Filosu'nun yalnızca bir yardım girişimi değil aynı zamanda vicdanın sesi olduğu belirtildi.

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden nöbet, Gazze halkı ve Sumud Filosu için okunan duaların ardından sona erdi. - ŞANLIURFA