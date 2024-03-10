Şanlıurfa'da Dergah Camii'nde İlk Teravih Namazı Kılındı

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camii'nde ilk teravih namazı kılındı. İlk teravih namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesine gelen yüzlerce vatandaş, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilerde abdest aldı. Ezanın okunmasıyla ilk teravih namazı eda edildi. Vatandaşlar ilk teravih namazına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, kılınan namaz sonrası Balıklıgöl'de balıklara yem attı, yerleşkeyi gezerek dua etti. - ŞANLIURFA