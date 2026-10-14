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Samsun Vezirköprü'de ilkokulda düzenlenen kan bağışında 90 ünite kan toplandı

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Samsun Vezirköprü'de ilkokulda düzenlenen kan bağışında 90 ünite kan toplandı
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Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi tarafından Vezirköprü'deki Mehmet Paşa İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında 90 ünite kan toplandı. Kampanyaya okul öğretmenleri ve veliler destek verdi.

Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi tarafından Mehmet Paşa İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında 90 ünite kan toplandı. Öğretmenler ve veliler kampanyaya destek verdi.

Vezirköprü'de kan bağışına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Mehmet Paşa İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Gün boyunca devam eden kampanyada toplam 90 ünite kan bağışı yapıldı.

Vezirköprü Kızılay Şubesi tarafından gerçekleştirilen kampanyaya okul öğretmenlerinin yanı sıra okulu ziyaret eden veliler de katılarak destek verdi. Gün boyunca süren etkinlikte bağışçılar, kan ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulundu.

Kampanyada toplanan 90 ünite kan, kan bağışının hayat kurtarmadaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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