Haberler

Samsun Kavak'ta Hafızlık Kur'an Kursu ve Camii projesinde temel çalışmaları başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Kavak'ta Hafızlık Kur'an Kursu ve Camii projesinde temel çalışmaları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yapılması planlanan Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu ve Camii projesinde temel çalışmaları başladı. Mahalle sakinleri projeden memnuniyet duyarken, Mahalle Muhtarı Hamit Yerişkin emeği geçenlere teşekkür etti.

Samsun'un Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yapılması planlanan Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu ve Camii projesinde temel çalışmaları başladı.

Mahallede önemli bir ihtiyacı karşılaması beklenen projenin inşaat alanında temel çalışmalarının başlaması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hamit Yerişkin, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti. Yerişkin, "Mahallemize kazandırılacak bu önemli eserin temel çalışmalarının başlamasından dolayı mutluyuz. Emeği ve katkısı bulunan herkese mahallemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Ferdi Zeyrek’in ölümünde bilirkişi raporunda ihmaller zinciri ortaya çıktı

Bilirkişi raporu tamamlandı: Facia göz göre göre gelmiş

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı

112'yi arayıp "eşim yaralandı" dedi! Cinayet şüphesiyle tutuklandı

İstanbul'da 3 projeden daire alan yabancılara vatandaşlık şoku: Evleri burada, gelecekleri belirsiz

3 projeden daire alan yabancılara vatandaşlık şoku
TFF tarafından 3 puanı silinen Ankaragücü Başkanı Alparslan'dan ilginç çıkış

TFF tarafından 3 puanı silinen ünlü başkandan ilginç çıkış
Çorum'da katliam gibi kaza! Dün nişanlanan çift de dahil 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazada 4 kişi öldü! Kahreden detay sonradan ortaya çıktı
Doğu Karadeniz'de petrol ve doğal gaz araması başladı! Barbaros Hayreddin Paşa Trabzon açıklarında

Barbaros rotayı doğuya kırdı! Petrol ve gaz için 9 aylık mesai
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular

Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de tarih yazıyor
Başsavcılık, Emre Tezmen ve Erdin Özel'e dair 14 milyar liralık iddiayı yalanladı

Tera'nın patronuyla ilgili iddiaya başsavcılıktan yalanlama