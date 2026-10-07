Samsun Kavak'ta Hafızlık Kur'an Kursu ve Camii projesinde temel çalışmaları başladı

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Samsun'un Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yapılması planlanan Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu ve Camii projesinde temel çalışmaları başladı.

Mahallede önemli bir ihtiyacı karşılaması beklenen projenin inşaat alanında temel çalışmalarının başlaması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hamit Yerişkin, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti. Yerişkin, "Mahallemize kazandırılacak bu önemli eserin temel çalışmalarının başlamasından dolayı mutluyuz. Emeği ve katkısı bulunan herkese mahallemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı