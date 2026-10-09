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Samsun'da Devrimci 78'liler Derneği, Necdet Adalı'yı idamının 46'ncı yılında andı

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Samsun'da Devrimci 78'liler Derneği, Necdet Adalı'yı idamının 46'ncı yılında andı
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Samsun Devrimci 78'liler Derneği, 12 Eylül'de idam edilen Necdet Adalı için idam edilişinin 46'ncı yılında anma programı düzenledi. Şube Başkanı Cahit Kolukısa, Adalı'nın emperyalizme, faşizme, şovenizme ve darbecilere karşı bir direniş destanı yazdığını söyledi.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Devrimci 78'liler Derneği Samsun Şubesi, Necdet Adalı'yı idam edilişinin 46'ncı yılında andı. Şube Başkanı Cahit Kolukısa, "Necdet Adalı, emperyalizme, faşizme, şovenizme, darbecilere karşı bir direniş destanı yazdı" dedi.

Samsun Devrimci 78'liler Derneği, 12 Eylül'de idam edilen Necdet Adalı'yı ölümünün 46'ncı yılında andı. Anma programında konuşan Samsun Devrimci 78'liler Derneği Şube Başkanı Cahit Kolukısa, Necdet Adalı'nın emperyalizme, faşizme, şovenizme, darbecilere karşı bir direniş destanı yazdığını söyledi.

"Che Guevara'dan, Denizler'den aldığı direniş meşalesini daha da alevlendirerek kendisinden sonra idam edilecek 16 devrimciye onurla devretti" diyen Kolukısa, Adalı'nın kavgası, mücadelesi, anısı önünde saygıyla eğildiklerini dile getirdi.

12 Eylül 1980 darbesinin ardından yaşananlara da değinilen Kolukısa, "12 Eylül faşist darbesinin eylül ve ekim aylarında, işkence ve ölümler kol gezdi. Ülkenin her yerinde işkence merkezleri kuruldu" dedi.

Kaynak: ANKA
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