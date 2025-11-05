Haberler

Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele İçin İş Birliği Güçleniyor

Samsun'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları, Vali Orhan Tavlı'nın Yeşilay Samsun Şubesi ve YEDAM'ı ziyaretinde ele alındı. Camilerde bağımlılık konulu bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

Samsun'da bağımlılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar kurumlar arası iş birliğiyle güç kazanıyor. Vali Orhan Tavlı, Yeşilay Samsun Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, yönetim kurulu üyeleri ve YEDAM uzman personeliyle bir araya gelen Vali Tavlı'ya, alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıklarına ilişkin kent genelindeki veriler sunuldu.

Ziyarette, Samsun Din Görevlileri Derneği iş birliğiyle camilerde oluşturulacak sohbet halkalarında, akşam-yatsı namazları arasında cemaate bağımlılıklar konusunda bilgilendirme yapılmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca Merkez OSB'de gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri ve kurum müdürlerine yönelik farkındalık çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Görüşmede, 2025 yılının "Aile Yılı" olması dolayısıyla aile etkinlikleri düzenleyen Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğunun kurucusu Abdurrahman Güner, topluluğun faaliyetlerini anlattı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) bağımlılıkla mücadelede alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı yaşayan bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek sunduğu hatırlatıldı. Yetkililer, bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşları YEDAM'a başvurmaya davet etti. - SAMSUN

