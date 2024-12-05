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Samsun'da 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Töreni

Samsun'da 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Töreni
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Samsun'da 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende kutlandı. CHP, Tabip Odası ve ADD gibi sivil toplum kuruluşları çelenk bıraktı. Konuşmalarda kadın haklarına vurgu yapıldı.

Samsun'da "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü", Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. CHP Samsun İl Başkanlığı, Samsun Tabip Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Atakum Kent Konseyi'nin anıta çelenk bırakmasıyla başlayan törende kadınlar kısa bir gösteri sundu.

Programda konuşan ADD Samsun Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Turgut, "Mustafa Kemal Atatürk, biz kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesini sağladı. Bugün o tarihin 90. yıldönümü. Anadolu kadını seçme ve seçilme hakkında İsviçreli kadınlardan 36, Fransız kadınlardan 11 ve Belçikalı kadınlardan ise 14 yıl önce elde etti. 1935 yılındaki seçimlerde 395 vekilin 18'i kadınken bu sayı her geçen seçim artsa da yeterli kalmamaktadır. Kadınlara daha fazla görev verildikçe toplum ve insanlık daha da yukarı çıkacaktır" dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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