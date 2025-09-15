Samsun'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Çağrıların Yüzde 62,78'i Vakaya Dönüşmedi

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 62,78'inin vakaya dönüşmediği açıklandı.

2025 Yılı 2. Olağan Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yürütülen faaliyetler ele alınırken, 1 Ocak-31 Ağustos 2025 dönemine ait çağrı istatistikleri değerlendirildi. Bu tarihler arasında merkeze gelen 968 bin 540 çağrının yüzde 62,78'inin vakaya dönüşmediği tespit edildi.

Samsun Valiliği, gereksiz çağrıların acil durumlarda hizmetin gecikmesine yol açabileceğine dikkat çekerek, "Acil durumdaki kişiye en kısa sürede hizmet ulaştırmak ve hayat kurtarmak için görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul etmeyelim. Her gereksiz arama geç kalınacak bir can demektir" uyarısında bulundu. - SAMSUN