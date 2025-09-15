Haberler

Samsun'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Çağrıların Yüzde 62,78'i Vakaya Dönüşmedi

Güncelleme:
Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların büyük bir kısmının acil bir durumu ifade etmediği belirlendi. Vali Orhan Tavlı, gereksiz çağrıların acil hizmetlerin zamanında ulaşmasını engellediğine dikkat çekti.

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 62,78'inin vakaya dönüşmediği açıklandı.

2025 Yılı 2. Olağan Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yürütülen faaliyetler ele alınırken, 1 Ocak-31 Ağustos 2025 dönemine ait çağrı istatistikleri değerlendirildi. Bu tarihler arasında merkeze gelen 968 bin 540 çağrının yüzde 62,78'inin vakaya dönüşmediği tespit edildi.

Samsun Valiliği, gereksiz çağrıların acil durumlarda hizmetin gecikmesine yol açabileceğine dikkat çekerek, "Acil durumdaki kişiye en kısa sürede hizmet ulaştırmak ve hayat kurtarmak için görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul etmeyelim. Her gereksiz arama geç kalınacak bir can demektir" uyarısında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
