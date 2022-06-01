Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, Ataköy Mahallesi'nde - Haberler

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Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, Ataköy Mahallesi'nde

ANKA - Yerel
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Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, Ataköy Mahallesi'nde

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Çok Amaçlı Salon yapılması amacıyla Ataköy Mahallesi Muhtarı Necati Kurnaz'ın ailesi ile birlikte Samandağ Belediyesi’ne bağışladığı yerin protokolünü imzalamak üzere Ataköy Mahallesi’nde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Çok Amaçlı Salon yapılması amacıyla Ataköy Mahallesi Muhtarı Necati Kurnaz'ın ailesi ile birlikte Samandağ Belediyesi'ne bağışladığı yerin protokolünü imzalamak üzere Ataköy Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Eryılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ataköy Mahallesi Muhtarı Necati Kurnaz'ın değerli ailesi ile birlikte Çok Amaçlı Salon yapılması şartıyla Belediyemize bağışladığı yerin protokolünü imzalamak üzere ziyarette bulunduğumuz Ataköy Mahallemizde vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile karşılaştık. Ataköy Mahallesi sakini olan kıymetli vatandaşlarımızın ilgileri ve destekleri, halkımıza hizmet etme iştahımızı bir kez daha kabartmıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel

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