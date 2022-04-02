Salihli'de en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi - Haberler

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Salihli'de en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Salihli'de en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki kütüphaneden en çok kitap alıp okuyan öğrenciler ve vatandaşlar, İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam tarafından ödüllendirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki kütüphaneden en çok kitap alıp okuyan öğrenciler ve vatandaşlar, İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam tarafından ödüllendirildi.

Kaymakam Sağlam, 2021-2022 yıllarında kütüphane arşivlerinden faydalanmak suretiyle, en çok kitap okuyan çocuk, genç ve yetişkin kitapsever vatandaşlarımızı tebrik etti ve kendilerine sertifikalarını takdim etti.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ın yanı sıra; İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Gıyasettin Yoca, öğrenciler ve kitap sever vatandaşlarımız katıldı.

Ruhun ve aklın beslenmesi için en önemli gıdalardan birinin kitap olduğunu vurgulayan Kaymakam Sağlam "Ruhunu bu gıdadan yoksun bırakmayan Salihlili öğrencilerimiz ve hemşehrilerim ile gurur duyuyorum. Bugün burada öğrencilerimize ve kitap sever vatandaşlarımıza ödül veriyoruz ama aslında bu etkinliğe katılan herkes alması gereken ödülü zaten aldı. Ben bir kez daha bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." dedi. - MANİSA

Salihli'de en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

Salihli'de en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

Salihli'de en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

Salihli'de en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

Salihli'de en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Kamil, Hisarcık, Salihli, Kitap, Yerel, Haberler

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