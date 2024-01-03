Salihli Belediyesi 2023 yılında bin 221 çiftin nikahını kıydı

Salihli Belediyesi, 2023 yılında evlilik kararı alan bin 221 çiftin nikah akdini gerçekleştirerek mutluluklarına ortak oldu.

Salihli'de 2023 yılı içerisinde bin 221 çift, "mutluluğa evet" dedi. Salihli Belediyesi Evlendirme Dairesine başvurarak evlilik kararı alan bin 221 çiftin nikahları Evlendirme Memurları Filiz Kahraman ve Mustafa Türkay tarafından kıyılırken yabancı evlilik sayısı da 41 olarak gerçekleşti. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, yıl boyunca 101 çiftin nikahını bizzat kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Başkan Kayda, "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" diyerek nikahlarını kıydığı tüm çiftlere fincan takımı hediye etti.

Evlilik kararı alan tüm çiftlere, bir ömür boyu sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı dileyen Başkan Kayda, 2024 yılının Türkiye ve Salihli'ye sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - MANİSA