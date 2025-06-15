Salda Gölü'nde Boğulma Faciası: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'dan tatil için Burdur'un Yeşilova ilçesine giden bir aile, Salda Gölü'nde yüzme esnasında boğulma tehlikesi yaşadı. Baba Hüseyin Ayvalık ve oğlu Berat Kaan Ayvalık, gölde kayboldu ve yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Ankara'dan tatil için Burdur'un Yeşilova ilçesine giden aileden, baba ve oğlu, yüzmek için girdikleri Salda Gölü'nde boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan tatil amacıyla Burdur'un Yeşilova ilçesine gelen Hüseyin Ayvalık (40), oğlu Berat Kaan Ayvalık (12) ve kızı B.A.(17) ile saat 17.45 sıralarında Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinden göle girdi. Baba Hüseyin Ayvalık, oğlu Berat Kaan Ayvalık ve kızı B.A. bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. B.A. çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, AFAD ekipleri, göl içinde gözden kaybolan baba Hüseyin Ayvalık, oğlu Berat Kaan Ayvalık'ı bulmak için botla arama tarama faaliyetine başladı.

Ekipler, kıyıdan 20 metre uzaklıkta baba ve oğluna ulaştı. Kıyıya çıkarılan baba-oğulun, sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Baba Hüseyin Ayvalık ve oğlu Berat Kaan Ayvalık'ın cesetleri, Yeşilova Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda! İran-İsrail savaşında bilanço ağırlaşıyor

Savaşta bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü

İsrail, Devrim Muhafızları'nın üst düzey ismini öldürdü
İranlılar İstanbul'dan otobüslerle ülkelerine dönüyor

İstanbul'da İranlı yoğunluğu! Hepsi firmalara koştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayern Münih Auckland'a acımadı! Tam bir deste gol

Tam 10 gol ve tarihi skor! Sacha Boey yıldızlaştı Bayern Münih acımadı
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar

Türkiye'de küme düşen o takım isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı

Savaş kızışıyor! İki ülke de yeni saldırı dalgasına başladı
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza

Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 6 yaralı

Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 6 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.