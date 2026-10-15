Sakarya Sapanca'da sel suları dere kenarındaki boşaltılan evi yıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde aşırı yağışların ardından derenin yükselmesi neticesi bir ev saniyeler içinde yıkıldı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bölgede etkili olan şiddetli sağanak yağışlar Fevziye bölgesinde suyun debisinin tehlikeli boyutlara ulaşmasına sebep oldu. Çamur rengine bürünen ve büyük bir hızla akan sel suları, derenin hemen kenarında bulunan evi yerle bir etti. Evin yıkılmasıyla birlikte enkazdan büyük bir toz ve moloz bulutu havaya kalkarken, sel suları yıkıntıları da sürükleyerek hızla akmaya devam etti. Evin yıkılmadan önce boşaltılmış olması muhtemel bir faciayı önlerken, yaşanan bu korkunç olay an be an görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı