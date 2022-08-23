Sakarya haber: Gökpınar Barajı'ndan debisi azalan Sakarya Nehri'ne su salınmaya başlandı

Sakarya haberlerine göre Gökpınar Barajı'ndan debisi azalan Sakarya Nehri'ne su salınmaya başlandı Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz Eylül ayında derivasyon kondüvisi kapatma kapağı indirilen Gökpınar barajındaki suyun bir bölümü, debisindeki azalma sebebi ile tahliye kanalından Sakarya...

Gökpınar Barajı'ndan debisi azalan Sakarya Nehri'ne su salınmaya başlandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz Eylül ayında derivasyon kondüvisi kapatma kapağı indirilen Gökpınar barajındaki suyun bir bölümü, debisindeki azalma sebebi ile tahliye kanalından Sakarya nehrine salınmaya başlandı.

Sulu tarım için bölge çiftçisinin büyük umudu olan Gökpınar barajı, tarımsal sulamaya destek için kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 100 milyon metreküp depolama hacmine sahip baraj, bölgenin en önemli sulama projelerinden biri olarak biliniyor. Eskişehir'in Günyüzü ilçesi ile Ankara'nın Polatlı ilçelerine hitap eden barajla 60 bin dekarlık alanın sulamaya açılacağı belirtiliyor.

Temelden 53 metre yüksekliğe sahip Gökpınar Barajı'nda biriken suyun bir bölümü Sakarya nehrine akmaya başladı. Debisindeki azalma sebebi ile tahliye kanalından Sakarya nehrine su salınıyor. Yapılan bu çalışma ile Sakarya nehrinde yeniden su akmaya başladı. Çiftçiler Sakarya nehrinde suyu görünce adeta bayram havası yaşadı.