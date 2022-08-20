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Sakarya haber | Akyazı'da 5 bin kişilik aşure dağıtıldı

Sakarya haber | Akyazı'da 5 bin kişilik aşure dağıtıldı

Yerel Haberler

Sakarya haberlerine göre Akyazı Belediyesi tarafından muharrem ayı vesilesiyle 5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

Akyazı Belediyesi tarafından muharrem ayı vesilesiyle 5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

Akyazı Belediyesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure ikramı programına bu sene de devam etti. Muharrem ayı vesilesi ile gerçekleştirilen program çerçevesinde Gazi Süleymanpaşa Cami, Baraka Camii ve Cevat Ayhan Yeni Camii'nde kurulan aşure kazanları ile 5 bin vatandaşa ikram yapıldı. Cuma namazı sonrasında Gazi Süleymanpaşa Camii önünde gerçekleştirilen programda, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Başkanvekili Mustafa Birincioğlu, AK Parti İl Başkanı Mesut Ekrem, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak ve belediye meclis üyeleri vatandaşlara aşure dağıtımı yaptı. Aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara tek tek aşure ikramında bulunan Soykan, "Aşure paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmak demektir. Gazi Süleymanpaşa Camii önünde kıymetli hemşerilerimizle bir araya gelerek, Muharrem ayının bereketi olan aşure ikramında bulunduk. Rabbim, ibadetlerimizi kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimiz daim, sofralarımızın bereketi bol olsun" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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