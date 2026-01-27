Kış ortasında sonbahar havası

Sakarya'da ocak ayının son günlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, adeta sonbaharı aratmayan günler yaşatıyor. Kent genelinde termometrelerin 15 dereceyi göstermesiyle birlikte sıcak ve rüzgarlı hava etkili oluyor.

Kış mevsiminin ortasında ölçülen 15 derecelik sıcaklık, vatandaşları dışarıya yönlendirirken, çarşı, park ve bahçelerde yoğunluk oluştu. Rüzgarla birlikte etkisini hissettiren ılık hava, günlük yaşamı da olumlu yönde etkiledi. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Güzel havanın tadını çıkaran Talha Tezer, "Normalde bu günlerde Sakarya'da soğuk hava etkisini gösteriyordu ve biraz endişeliyiz. Bu aralar gayet sıcak, insanlar mont değil, kazak ve hırka türü elbiseler giyiyor. Havalar biraz daha ısındı ve herkes çarşı, pazara çıktı. Bu güzel günlerin tadını çıkartıyor" dedi.

"Havaların ısınması mental olarak insanlara çok iyi geliyor"

Havaların sıcak olmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Zeynep Sude Aydın, "Havaların ısınması mental olarak insanlara çok iyi geliyor. Bizde kendimizi dışarları atıyoruz bu durumlarda. Havaların kapalı olduğu zamanlarda bazı insanlar kendilerini depresif hissedebiliyor. Havaların açılması ise mental olarak iyi geliyor" diye konuştu. - SAKARYA