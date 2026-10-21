Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya'da Kuzey Köprüsü'nün ilk ayağında beton dökümü yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da Kuzey Köprüsü'nün ilk ayağında beton dökümü yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da Yenikent'in şehir merkeziyle bağlantısına alternatif için inşa edilen Kuzey Köprüsü'nde ilk köprü ayağının beton dökümü yapıldı. Köprü tamamlandığında Camili, Karaman ve Korucuk başta olmak üzere bölgedeki vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak.

Sakarya'da Yazlık Katlı Kavşağı projesi sürecinde Yenikent'in şehir merkeziyle bağlantısına alternatif oluşturmak adına inşa ettiği Kuzey Köprüsü'nde ilk köprü ayağının beton dökümü yapıldı.

Sakarya'da şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme ve binlerce sürücü için alternatif güzergahlar oluşturma çalışmaları kapsamında Yenikent ulaşımına nefes aldırması hedeflenen Kuzey Köprüsü projesinde inşaat çalışmaları sürüyor. Eski Kipa arkasından Şeker Kavşağı'na bağlanan 1,600 metre uzunluğundaki duble yolla birleşecek olan 3 ayaklı ve 2 açıklıklı 43 metre uzunluğundaki köprünün ilk ayağında zemin iyileştirme, fore kazık imalatı, demir donatı ve kalıp çalışmalarının tamamlanmasıyla beton dökümü gerçekleştirildi.

Üç ayağa fore kazık uygulaması

Proje genelinde yapının deprem ve afetlere karşı dayanıklı, uzun ömürlü olması amacıyla her üç ayakta da fore kazık imalatı uygulandı. İlk ayağın beton dökümünün ardından diğer iki ayağın da beton döküm işlemlerinin tamamlanmasıyla projede fiziki ilerlemede önemli bir seviyeye ulaşılacağı bildirildi. Kuzey Köprüsü ve bağlantı yolu tamamlandığında Yenikent Bölgesi'ni şehir merkezine alternatif bir güzergah üzerinden bağlayacak. Camili, Karaman ve Korucuk başta olmak üzere bölgedeki vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak projenin, Sakarya Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesi ve Yazlık Kavşağı inşaatının ilerlemesiyle oluşabilecek trafik yoğunluğuna tampon görevi görmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 98 sitede yayınlandı.
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim

Şehir hastanesinde yaşadığı duruma isyan etti: Böyle bir şey görmedim
Benzinde indirim üstüne indirim! Tabelalar yine değişiyor

Bu gece yarısı hesaplar sil baştan değişecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?

"Hayırdır beyler! Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık?"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp

Kan donduran olay! Kopan kulak bir türlü bulunamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki: Sevindirici haber aldık

Erdoğan'dan kritik anlaşmaya ilk tepki: Sevindirici haber aldık
Arda Güler'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak

Arda'ya müjde! İmza atarsa servetine servet katacak
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı

İzmir'de ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık
Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Büyük aşk sona mı erdi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım
Altın fiyatlarında işler tersine döndü! Gözler Fed’in faiz kararında

Altın yatırımcısının keyfini kaçıran gelişme! Üst üste 4. gün
Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı

Sevgilisiyle yürürken böyle alıp götürdüler