Soğuğa aldırmadan yarı çıplak şekilde kar banyosu yaptı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan yağış sonrasında bir vatandaş, karın keyfini yarı çıplak halde kar banyosu yaparak çıkardı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrasında Pamukova ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Sarı isimli vatandaş, yağan karın keyfini yarı çıplak halde çocuklar gibi eğlenerek çıkardı. Sarı, kendini karların üzerine atarak kar banyosu yaptığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. - SAKARYA