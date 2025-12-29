Haberler

Soğuğa aldırmadan yarı çıplak şekilde kar banyosu yaptı

Güncelleme:
Pamukova ilçesinde kar yağışının ardından Yılmaz Sarı isimli vatandaş, yarı çıplak halde kar banyosu yaparak eğlenceli anlar yaşadı ve bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan yağış sonrasında bir vatandaş, karın keyfini yarı çıplak halde kar banyosu yaparak çıkardı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrasında Pamukova ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Sarı isimli vatandaş, yağan karın keyfini yarı çıplak halde çocuklar gibi eğlenerek çıkardı. Sarı, kendini karların üzerine atarak kar banyosu yaptığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
