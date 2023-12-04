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Şahinbey Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

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Şahinbey Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel Başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda gündeme alınan maddeler oylanarak kabul edildi.

Şahinbey Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel Başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 10 maddenin 3'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde Tarife Komisyonuna, 1 madde ise Teklif Karar olarak gündeme alınırken 1 madde ise gündem dışı olarak meclise sunularak oy birliği ile kabul edilip meclis gündemine alındı.

Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı 2. oturum toplantısını 07 Kasım 2023 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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