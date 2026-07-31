Sahil Güvenlik Komutanlığı’na Uzman Erbaş alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapacak. Başvurular, 3-12 Ağustos tarihleri arasında, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu olmaları, 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1999 ve daha sonra doğmuş olanlar) ve askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları gerekiyor. Başvuru ile ilgili bilgilendirme kılavuzuna, "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı