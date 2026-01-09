Haberler

Gödekmerdan; "10 Ocak çalışan gazeteciler günü" kutlu olsun"

Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda gazeteciliğin önemine dikkat çekti ve basın mensuplarının özgürlük mücadelesini vurguladı.

Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Gazeteciliğin tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de halkın tüm dünyada ve yurdumuzda yaşanan gelişmelerden, olaylardan haberdar olmamızı sağlayan, zor olduğu kadar önemli ve özveri ile çalışma gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Gödekmerdan mesajında şunları kaydetti; "Yazılı basın, tüm toplumlar için her şeyden haberdar olmanın yanı sıra, "Doğru ve Tarafsız Yayın Yapma" ilkesi ile toplumların gelişmesinden tutun, aydınlanmasına, özgürleşmesine, insan haklarının ve demokrasinin hak ettiği yeri bulmasına vesile olmakta, düşünce ve fikirleri beyan etmenin en iyi yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.

"Doğru ve Haklı" olanı haber yapmaktan, baskılara, sindirmelere karşı haber alma özgürlüğünü bize yaşatan her türlü zorluğa rağmen, ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm gelişmeleri her gün bize ulaştıran, maalesef "Basın ve Düşünce Hürriyetinin" çok zor şartlarda yerine getirildiği ülkemizde, dünyada ve ilçemizde bu zorlu mesleği ifa eden gazetelerin, gazetecilerin, imtiyaz sahiplerinin, genel yayın yönetmenlerinin ve tüm çalışanlarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü" kutlarım.

Güzel Ülkemizin, Türkiye'mizin dört bir yanında görev yapan tüm basın mensuplarının, "Doğru ve Haklı" olanı haber yapmaktan, gündeme taşımaktan bir adım bile geri durmayacağına olan inancım tamdır. Tüm basın çalışanlarına saygı ve şükranlarımı sunar, görevlerinde başarılar dilerim." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
