Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Esnafları Ziyaret Etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, esnaflarla bir araya gelip yeni yıllarını kutlayarak hediye takdiminde bulundu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse beraberinde Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, Meclis Üyesi Kemal Akgül, Kültür, Sosyal İşler Müdürü Bahadır Acar ve Kültür Müdürlüğü personelleri ile birlikte Safranbolu Sanayi Sitesi'ndeki esnafları ziyaret etti. Esnaflarla tek tek görüşen Başkan Köse, talep ve görüşlerini aldı. Esnafların yeni yılını kutlayan Başkan Köse, duvar ve masa takvimi dağıtımı yaptı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar Başkan Köse'ye teşekkür ettiler. - KARABÜK