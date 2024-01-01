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Düzce Gölyaka'da Sabah Namazı Buluşması Yoğun İlgi Gördü

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen Sabah Namazı Buluşmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gölyaka Merkez Camiinde ve Yazıpınar Mahallesi Kalıcı konutlar Camiinde düzenlenen programa Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Gölyaka Müftüsü Ahmet Demirel ve cemaat katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, dua ve gıyabi cenaze namazı kılınarak devam edildi. Cemaate çorba ikramı yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Müftülük tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşmasına vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Gölyaka Merkez Camiinde ve Yazıpınar Mahallesi Kalıcı konutlar Camiinde Sabah Namazı buluşması düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programa Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Gölyaka Müftüsü Ahmet Demirel, civar köylerde görev yapan din görevlileri ve cemaat katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, dua, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınarak devam etti. Program sonunda cemaate çorba ikramında bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yakup Demircan Müftülük Gölyaka Düzce Yerel Haberler

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