Saadet Partisi'nden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Haberler

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Saadet Partisi'nden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Saadet Partisi'nden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Saadet Partisi Bilecik İl Başkanı Ethem Ersöz, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Saadet Partisi Bilecik İl Başkanı Ethem Ersöz, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Bilecik İl Başkanı Ethem Ersöz, beraberindeki eski İl Başkanı Seyfettin Tıkız ve Bozüyük İlçe Başkanı Necip Meral ile birlikte Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Saadet Partisi'nden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ethem Ersöz, Bozüyük, Bilecik, Yerel, Haberler

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