Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için mevlit programı düzenlendi

İzmit Belediyesi Basın Danışması Cem Şakoğlu ve Esnaf ve STK Koordinatörü Cem Serhat Dayanç, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için düzenlenen mevlit programına katıldı.

İzmit Belediyesi Basın Danışması Cem Şakoğlu Esnaf ve STK Koordinatörü Cem Serhat Dayanç, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili merhum Hasan Bitmez için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, geçtiğimiz hafta TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken kalp krizi geçirmişti. Ardından hastaneye kaldırılan Bitmez, yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. Bitmez için bugün öğle namazında Yeni Cuma Camii'nde mevlit okutuldu. İzmit Belediyesi Basın Danışması Cem Şakoğlu ve İzmit Belediyesi Esnaf ve STK Koordinatörü Cem Serhat Dayanç da mevlit programına katıldı. Saadet Partili mensuplara başsağlığı dileklerini sunan İzmit Belediyesi yöneticileri, Başkan Hürriyet'in selamlarını ilettiler.