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RTÜK Başkanı’ndan Sultan Abdülhamid’e Yapılan Hakarete Tepki

RTÜK Başkanı’ndan Sultan Abdülhamid’e Yapılan Hakarete Tepki
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon programında Sultan 2. Abdülhamid Han'a yönelik sarf edilen hakaret içeren sözlere tepki gösterdi ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığını doğruladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon programında Sultan 2. Abdülhamid Han'a yönelik sözlere tepki gösterdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir televizyon programında Sultan 2. Abdülhamid Han'a yönelik "Önce memleketi sattılar, şimdi elde don gömlek satıyorlar" sözlerine tepki gösterdi. Kamuoyunda oluşan hassasiyeti haklı bulduğunu kaydeden Şahin, "Hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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