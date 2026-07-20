Haberler

Sıcaktan bunalan gelini dron ile serinletti

Sıcaktan bunalan gelini dron ile serinletti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, bir gelinlik çekiminde bunalan Şansel Çoban Yılmaz'ı zor durumda bıraktı. Fotoğrafçı Oğuz Bal, dronun pervanelerinden çıkan rüzgarı geline yönlendirerek pratik bir çözüm üretti. O anlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Rize'de hava sıcaklıklarından bunalan fotoğraf çekimindeki gelinin imdadına dron yetişti.

Rize'de mevsim normallerinin üzerine çıkan ve herkesi serinleme arayışına iten sıcak hava, Şansel Çoban Yılmaz ve Özgür Yılmaz çiftinin en mutlu gününde zor anlar yaşattı. Dış çekim esnasında gelinin sıcaktan fazlasıyla bunaldığını ve bu durumun fotoğraflara yansıdığını fark eden Rizeli Fotoğrafçı Oğuz Bal, ezber bozan bir yönteme imza attı. Çözüm arayışına giren pratik zekalı fotoğrafçı, çekim için yanında bulunan dronu havalandırarak gelinin yakınına yaklaştırdı. Dronun güçlü pervanelerinden çıkan rüzgarı geline doğru yönlendirerek adeta havada uçan bir vantilatör oluşturdu. Çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kaydedilen o eğlenceli anlar, sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte izleyen herkesin yüzünü güldürdü ve büyük beğeni topladı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Ahbap operasyonu! Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'la ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balkanlar'dan yayılan dev çekirgeler Bursa'da da görüldü

Bir ilimiz daha diken üstünde! Vatandaşlar çareyi bu yöntemde aradı
Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü! Görüntüdeki ismi tanımayan yok

Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü
Tam anlamıyla rezalet! Messi ve arkadaşları inanılmazı başardı

Tam anlamıyla rezalet! Messi ve arkadaşları inanılmazı başardı
Dört gece beklediler! Bu görüntü doğudaki ilimizde çekildi

Dört gece beklediler! Bu görüntü doğudaki ilimizde çekildi
Kupayı vermek için sahaya çıkan Donald Trump hayatının şokunu yaşadı

Kupayı vermek için sahaya çıkan Trump hayatının şokunu yaşadı
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa

Adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur'u zora sokacak bilirkişi raporu
Tepki çok büyük! Kendi ülkesinin maçlarına dahi gelmeyen cumhurbaşkanı, final maçında görüntülendi

Kendi ülkesinin maçına dahi gelmeyen başkan, finalde görüntülendi