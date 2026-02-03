Haberler

Rize'de Aranan 59 Kişi Yakalandı, Haklarında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 41 Kişi Cezaevine Gönderildi

Güncelleme:
Rize İl Emniyet Müdürlüğü, 29 Aralık 2025 – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında yaptığı operasyonlarla 59 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 41'i, çeşitli suçlardan cezaevine gönderildi.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 29 Aralık 2025 – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında yaptığı kapsamlı operasyonlar sonucunda arama kaydı bulunan toplam 59 kişi yakalanırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 41 kişi cezaevine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, 29 Aralık 2025 – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 59 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Yakalanan şüphelilerden; 0–5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi, 5–10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 41 kişi cezaevine teslim edildi.

Cezaevine gönderilen şahıslardan 10'unun uyuşturucu madde ticareti, kullanma ve bulundurma suçlarından, 2'sinin göçmen kaçakçılığı suçundan, 1'inin ise dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
