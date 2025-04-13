Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana, Suriye'de kritik görev
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit
Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem! Çok sayıda ilden hissedildi
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu

Taksici ölümden son anda böyle kurtuldu

Rize'de Elektrik Kesintisi Sırasında Engelli Vatandaşa Kurtarma Operasyonu

Rize'de Elektrik Kesintisi Sırasında Engelli Vatandaşa Kurtarma Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesinde elektrik kesintisi nedeniyle merdivende mahsur kalan engelli vatandaş Zekeriya Veziroğlu, Araf Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, Veziroğlu'nu binalardan indirdikten sonra tekerlekli sandalyeye yerleştirdi.

Rize'de elektrik kesintisi sırasında merdivende mahsur kalarak hareket edemeyen engelli vatandaşın imdadına kurtarma ekipleri yetişti.

Ardeşen ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle engelli vatandaş merdivende mahsur kaldı. Aynı zamanda Ardeşen Engelliler Derneği Başkanı olan Zekeriya Veziroğlu, Araf Arama Kurtarma Derneği ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, Veziroğlu'nu kucağına alarak binadan indirdi. Arkasından getirilen tekerlekli sandalyeye yerleştirilen Veziroğlu ekiplere teşekkür ederek, "Elektrik kesintisinden dolayı merdiven başında kaldım. İnsanların hizmetine amade olan, her koşulda yardımlara koşan bu çok kıymetli Ardeşen'in medarı iftiharı ARAF ekibine canı gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi. - RİZE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.