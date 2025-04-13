Rize'de Elektrik Kesintisi Sırasında Engelli Vatandaşa Kurtarma Operasyonu

Rize'de elektrik kesintisi sırasında merdivende mahsur kalarak hareket edemeyen engelli vatandaşın imdadına kurtarma ekipleri yetişti.

Ardeşen ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle engelli vatandaş merdivende mahsur kaldı. Aynı zamanda Ardeşen Engelliler Derneği Başkanı olan Zekeriya Veziroğlu, Araf Arama Kurtarma Derneği ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, Veziroğlu'nu kucağına alarak binadan indirdi. Arkasından getirilen tekerlekli sandalyeye yerleştirilen Veziroğlu ekiplere teşekkür ederek, "Elektrik kesintisinden dolayı merdiven başında kaldım. İnsanların hizmetine amade olan, her koşulda yardımlara koşan bu çok kıymetli Ardeşen'in medarı iftiharı ARAF ekibine canı gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi. - RİZE