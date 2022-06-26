Rize'de Düzenlenen Panelde Çay Kanunu Taslağı Tartışıldı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'de, AKP'nin Çay Kanunu teklifine yönelik tepkiler devam ediyor. Düzenlenen panelde Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, tartışmaların odağındaki kuruluş Rize Ticaret Borsası (RTB) Meclis Başkanı Resul Okumuş arasında tartışma yaşandı. Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, "Şeker kanunu çıkarıldı şeker kurtarıldı mı? Daha beter battı fabrikalar satıldı. Kanunla bu iş olmuyor ki. Ahlak, vicdan, doğru çalışma gerek. Tüketime yetmeyen bir mahsul böyle olmaması gerekir, çok daha değerli olması gerekirdi" dedi.

Bugün Rize Kültür Merkezinde çay kanunu ile ilgili panel düzenlendi. Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, tartışmaların odağındaki kuruluş RTB Meclis Başkanı Resul Okumuş, ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi ile çay üreticisi Ali Yavaş'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde çay üreticileri de yer aldı.

AKP'nin çıkartmak istediği çay kanunu teklifinin altında Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Malatya, Gaziantep, Muğla'nın milletvekillerinin imzasının bulunduğunu belirten ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, "Ben bunların hiçbirinin bu taslağın tamamını okuduğuna inanmıyorum. Bunu kim hazırlamış onu da bilmiyorum. Çünkü bunu o milletvekilleri okusaydı o taslağı imzalamazdılar. Nitekim sonradan bize geri dönüşlerde taslağın aslında çok da fazla okunmadığı bir komisyon tarafından hazırlandığı bilgisi bize geldi" dedi.

"MİLLETİN MALINI MÜLKÜNÜ KORUMUYORSA BU HALKINA ZÜLÜMDÜR"

Milletvekillerini halkın seçtiğini ancak akıllarını onlara teslim etmediklerini ifade eden çay üreticisi Ali Yavaş konuşmasında şunları söyledi:

"Şeker kanunu çıkarıldı şeker kurtarıldı mı? Daha beter battı fabrikalar satıldı. Kanunla bu iş olmuyor ki. Ahlak, vicdan, doğru çalışma gerek. Tüketime yetmeyen bir mahsul böyle olmaması gerekir, çok daha değerli olması gerekirdi. Bu kanunda şimdi okudum ben tamamını diyor ki mesela 'taban fiyat kalkacak'. Yahu Allah aşkına bu nasıl bir kafa? Devletin vazifesi nedir, vatandaşının; canını, malını, neslini, sağlığını korumakla mükelleftir. Bunlardan bir tanesini yapmıyorsa bu halkına zulümdür. Biz diyoruz ki şimdi yöneticilerimize, biz size oy veriyoruz ama siz bizim vekilimizsiniz size aklımızı teslim etmiyoruz. Sizi biz seçiyoruz siz bu devletin kurumlarını çok güzel bir şekilde yöneteceksiniz, o kurumlar bu halka hizmet edecek, halk da kalkınacak.

"TARIM ARAZİLERİ KİRALAYARAK TARIM OLMAZ"

Basit işler değil bunlar bugün gençlik tarımda yok. Genç bir nüfus tarımda üretmek zorundayız. İsraf gidecek, beton yatırımı bitecek. Devlet beş on yıllık kredi verecek köyde oturan hakiki çiftçi yetiştirmek zorundayız. Tarım arazileri toparlanacak, çiftçiyi çiftçilik yapana bırakacak. Türkiye 20 milyon hane. Her hanede bir çiftçi projesi başlatmak zorundayız. Öyle dışarılarda, arazi kiralayarak tarım olmaz. Önce kendi ülkemizi ekip biçeceğiz. Son 30 yılda 40 milyon metrekare arazimiz tarım dışı bırakıldı.

"37 YILDIR ÜRETİCİ MAĞDUR EDİLİYOR"

Bir dönem Srilanka yetkilisi ile üniversitenin de katıldığı telekonferansa katıldıklarını ancak konuma hakkı vermediklerini ifade eden Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç ise şunları söyledi:

"O programda Srilanka'lı Türkiye'ye 39 bin ton Türkiye'ye sattığını söyledi. Bugüne kadar kaçak çaylardan çok yakalanan oldu ceza yatanı duymadım. Caydırıcı bir cezanın mutlak olması gerekir. Bizim amacımız üretici burada yaşayabilir durumda olsun. Geçmişte olduğu gibi çaydan geçimini sağlasın burada yaşayabilir durumda olsun. Bazı maddelere karşı çıktık, bizim adımız karşı çıkan oldu. Neye karşı çıktık; üreticiyi mağdur edecek, zaten 37 yıldır mağdur olan üreticiyi daha kötü duruma getirecek kanunlara tekliflere karşıyız. Soruyorum, en iyi parayı ne zaman kazandık? 2017 de. ÇAYKUR fiyatına çay aldı, kaliteli de çay yaptı, çayını da daha iyi paraya sattı, kendileri de kazandı, üretici de kazandı, tüketici de kaliteli çay içti o da kazandı. Peki bunu niçin yapmıyoruz? Borsadan bir kişi girme yetkisi varken Ulusal Çay Konseyi'ne iki kişi var. Daha fazla var. Tarım kurulunun komisyon toplantısı ertelendi. Neden? Bu insanlarımızın çıkardığı sesten dolayı ertelendi. Ses çıkarmaya devam edeceğiz, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. 210 bin üreticinin, 1 milyon insanın doğrudan gelir kaynağıdır çay."

Nevzat Paliç panelde konuşmacı olarak katılan Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Okumuş'a seslenerek, "Bugüne kadar ÇAYKUR'un çay fiyatını belirlemesinden kimse şikayetçi değil ki" dedi. Okumuş, "Bakanlığın fiyatı açıklaması lazım. Bakanlığın açıkladığı fiyat bağlayıcı olsun buna itirazımız yoktur" karşılığını verdi. Okumuş'un bu sözleri üzerine Nevzat Paliç, "Özel sektörün amacı ÇAYKUR'u devre dışı bırakmaktır. ÇAYKUR'un fiyatı belirmesine neden karşı çıkıyorsunuz peki" diye konuştu.

ANKA / Yerel