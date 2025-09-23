Rize'de Çığ Faciası: Araçlar ve Hayvanlar Kurtarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası yolunda yaşanan çığda araçları ile mahsur kalan vatandaşlar ve büyükbaş hayvanları kurtarıldı.

Hafta sonu yaylaya yağan yoğun kar sonrası bugün havanın açması ile birlikte Trovit Yayla yolunda çığ tehlikesi yaşandı. Bu akşam yaşanan çığ sırasında bir yanda İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi, diğer yanında ise 5 araç mahsur kaldı. Araçlarda bulunan vatandaşlar ekipler tarafından kısa sürede güvenli alanlara tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar kütlesi altında kalan kamyoneti ve içerisindeki hayvanları başarılı bir şekilde kurtardı.

Çığ nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalara İl Özel İdaresi'ne ait 2 iş makinesi ve 5 personel, 9 AFAD görevlisi, 3 jandarma personeli ile birlikte bölgeye hakim olan Yaylaköy (Elevit) Muhtarı da katılım sağladı.

Yetkililer, çığ riskinin devam ettiğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Bölgedeki yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - RİZE