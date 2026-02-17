Haberler

ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi
ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi
ABD'nin Rhode Island eyaletinde bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi. Saldırganın kendini öldürdüğü düşünülürken, 3 kişinin ağır yaralı olduğu belirtildi.

  • ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Pawtucket bölgesinde bir liselerarası buz hokeyi maçında silahlı saldırı gerçekleşti.
  • Saldırıda saldırgan dahil 3 kişi öldü ve 3 kişi ağır yaralandı.
  • Saldırganın kendini öldürdüğü ve olayın hedefi belli bir saldırı olduğu değerlendiriliyor.

ABD'nin Rhode Island eyaletinde bulunan Pawtucket bölgesindeki Dennis M Lynch Arena'da oynanan bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırının bilançosu ağırlaştı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Pawtucket Police Şefi Tina Goncalves ölü sayısının saldırgan dahil 3'e yükseldiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre şüphelinin kendini öldürdüğünün değerlendirildiğini aktaran Gonvalces, 1 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti. Saldırgan ve kurbanların kimlikleri hakkında detay vermekten kaçınan Gonvalces, ağır yaralı 3 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü bilgisini paylaştı. Silahlı saldırgan ile kurbanlar arasındaki ilişkinin henüz kesin olarak bilinmediğini ancak soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Gonvalces, "Görünüşe göre bu hedefi belli bir saldırıydı, muhtemelen bir aile arası anlaşmazlıktı" değerlendirmesinde bulundu. Rhode Island Valisi Dan McKee, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada olayı takip ettiğini ve kolluk kuvvetleri ile yerel yetkililerle iletişim halinde olduğunu belirterek, "Tüm Pawtucket ve olaydan etkilenen herkes için dua ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırı anında kaydedilen yeni amatör görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan panik anları an be an kameraya yansırken, ardı ardına silah seslerinin duyulmasının ardından sporcuların ve izleyicilerin kaçmaya çalıştığı görüldü.

1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANMIŞTI

ABD'nin Rhode Island eyaletinde bulunan Pawtucket bölgesindeki Dennis M Lynch Arena'da oynanan bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Olayın ardından buz pistindeki sporcular ve izleyicilerin tahliye edildiği bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
