Reyhanlı'nın Kurtuluşunun 84'üncü Yılı, Törenle Kutlandı

Reyhanlı Belediyesi, Reyhanlı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

Programa, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu'nun yanı sıra Reyhanlı İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Reyhanlı Başsavcısı Muhammet Furkan Demirbaş, 4'üncü Hudut Bölük Komutanı Pyd. Üsteğmen Ömer Akbulut, kurum amirleri, STK temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

11 Mayıs Şehitler Anıtı'ndan başlayarak tören alanına kadar süren kortej yürüyüşünün ardından sırayla; bayrak teslimi, çelenk sunumu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Başkan Hacıoğlu konuşmasında, şunları söyledi:

"Reyhanlımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 84'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü, bayrak teslimi ve çelenk sunma törenini gerçekleştirdik. 8 Temmuz Türk askerinin Albay Şükrü Kanatlı komutasında Reyhanlı'ya girişinin onur günüdür. Şanlı ordumuzun Reyhanlımıza girişinin 84'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Atalarımızdan miras, şehitlerimizin kanı ile sulanmış bu toprakları her zaman olduğu gibi milli birlik ve beraberlik duygusu ile sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız. Vatanı için mücadele veren şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."

ANKA / Yerel