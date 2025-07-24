Reşadiye Camii'nde şehit cenazesi hazırlığı

Eskişehir'de orman yangınında şehit olan Eyüp Dereli'nin cenazesi için Reşadiye Camii'nde hazırlık yapılıyor.

Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken alevlerin ortasında kalan ve aralarında dozer operatörü Eyüp Dereli'nin de bulunduğu 10 görevli şehit oldu. Dereli'nin ikindi namazına müteakip gerçekleştirilecek olan cenaze töreni için Reşadiye Camii'nde hazırlık yapıldı. Cenaze, okunan salalar ile vatandaşlara duyuruluyor. Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılması beklenirken, Dereli'nin Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR